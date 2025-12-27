به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عضو شورای اسلامی روستای تنب باریکو پشتکوه بخش شمیل گفت: این شش روستا پانصد خانوار جمعیت دارد که اکنون آذوقه و نیاز ضروری آنها به سختی تهیه می‌شود.

فاطمه اسپید افزود: در این مدت دو عقرب زدگی نیز رخ داده است که به سختی به مرکز شهر شمیل انتقال داده شدند.

روستای پشتکوه در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بندرعباس واقع شده است.