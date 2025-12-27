اصلاح عناوین شغلی، مهمترین مطالبه کارگران استان یزد
دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد: تصمیمگیریهای مرتبط با اصلاح عناوین شغلی باید در سطح استان انجام گیرد تا روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
نشست هماندیشی تشکلهای کارگری استان یزد با حضور فرهاد شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان کارگران در محل ادارهکل برگزار شد. در این نشست، نمایندگان کارگری با طرح دغدغهها و مطالبات اصلی خود، بر ضرورت تعامل بیشتر دستگاههای مرتبط با حوزه کار تأکید کردند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد از تلاشهای ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه تشکلها قدردانی کرد و گفت: با وجود اقدامات مثبت انجامشده، با توجه به گستره واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان و جمعیت قابلتوجه کارگران، انتظار میرود ظرفیتسازی بیشتری برای تقویت تشکلها صورت گیرد.
دهقانی با انتقاد از نگاه برخی کارفرمایان نسبت به ایجاد تشکلهای کارگری اظهار کرد: تشکلهای کارگری نه تنها ابزار مطالبهگری هستند، بلکه بازوی مشورتی و اجرایی در نظام تصمیمسازی محسوب میشوند. تشکیل تشکلهای قوی و کارگر آگاه در کنار کارفرمای مسئول میتواند از بروز بسیاری از تنشها جلوگیری کند.
دغدغه اصلی کارگران؛ اصلاح عناوین شغلی
دهقانی با اشاره به مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآور گفت: بخشی از کارگرانی که سالها در شرایط سخت فعالیت کرده و رأی کمیته مربوطه را دریافت کردهاند، با تفسیرهای سلیقهای از قانون و مغایرتهای شغلی مواجه شدهاند که این شرایط، آنها را بین اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی سرگردان کرده است.
وی خواستار همافزایی جدی میان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و اجرای دقیق قانون بدون تفاسیر شخصی شد.
تأکید بر حمایت از نیروی کار
در ادامه جلسه، شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تبریک ایام ماه رجب و قدردانی از فعالیتهای تشکلهای کارگری، تصریح کرد: قانون کار یک قانون حمایتی برای نیروی کار است و وظیفه ما صیانت از حقوق کارگران و همراهی برای رفع مشکلات موجود است.
وی در خصوص اصلاح عناوین شغلی افزود: ورود سازمان بازرسی و دادستانی به این موضوع انجام شده، اما لازم است ضمانت اجرایی آرای صادره تقویت شود تا پس از صدور رأی نهایی، قابلیت اجرا داشته باشد.
آمار تشکلهای فعال استان
تعداد تشکلهای فعال استان: ۳۴۹ تشکل که از این تعداد: ۷۹ تشکل کارفرمایی و مابقی کارگری هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش تعداد تشکلهای کارگری، آن را یک فرصت برای بهبود فضای کار دانست و افزود: تصمیمگیریهای مرتبط با اصلاح عناوین شغلی باید در سطح استان انجام گیرد تا روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود.
کمبود نیرو؛ اما پای کار هستیم
در پایان جلسه، شیخی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در اداره کار گفت: با همه محدودیتها پای کار هستیم و تا حد توان برای حل مسائل کارگران تلاش خواهیم کرد. امیدواریم با تعامل و همراهی بیشتر، روند رسیدگی به مشکلات کارگران تسهیل شود.