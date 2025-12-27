پخش زنده
۱۳ نفر از کوهنوردان گروه هم اندیشان شهرستان آباده قله زنگویی دنا را فتح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این کوهنوردان به سرپرستی علی اصغر وفاق پس از ۱۲ ساعت پیمایش در برف، قله ۳ هزار و ۱۵۰ متری زنگویی دنا را فتح کردند.
قله دنا یا رشتهکوه دنا؛ بلندترین و بزرگترین چینخوردگی رشتهکوه بزرگ زاگرس محسوب میشود.
رشتهکوه دنا، در استان اصفهان و شهرستان سمیرم بخش پادنا در نزدیکی مرز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است و یکی از هزار و ۵۱۵ قله بسیار برجسته جهان بهشمار میرود.
نام این کوه برگرفته از شهری باستانی دهنار (ده انار) در دامنه غربی جنوبی کوه است که آثار ویرانههای آن در نزدیکی روستاهای خونگاه و دشت رز شهرستان دنا مشهود است.