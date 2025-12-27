پخش زنده
بر اساس تقویم آموزشی مصوب دانشگاه آزاد اسلامی، برنامه زمانبندی آموزشی نیمسال دوم (بهمنماه) رشتههای غیرپزشکی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مطابق این تقویم، ثبتنام و انتخاب واحد دانشجویان از ۲۹ دیماه تا ۹ بهمنماه انجام میشود و کلاسهای درسی از ۱۸ بهمنماه آغاز خواهد شد. همچنین بازه حذف و اضافه در نیمسال دوم از ۲۵ تا ۳۰ بهمنماه در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام معاونت آموزشی، فرآیندهای آموزشی در سامانه آموزشیار از ۳ اردیبهشتماه فعال بوده و کلاسهای درسی نیمسال دوم در تاریخ ۲۱ خردادماه به پایان میرسد.
امتحانات پایانترم نیمسال دوم نیز از ۲۳ خردادماه آغاز شده و تا ۱۱ تیرماه ادامه خواهد داشت.
این تقویم مربوط به کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در رشتههای غیرپزشکی است.