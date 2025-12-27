پخش زنده
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، توسعه قطارهای حومهای را از اصلیترین اولویتهای راهآهن در دوره جدید دانست و تأکید کرد: گسترش این ناوگان میتواند به کاهش ترافیک، صرفهجویی چشمگیر در مصرف سوخت و بهبود کیفیت سفرهای روزانه مردم منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست صمیمی مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با سرمایهگذاران و مدیران شرکتهای فعال در حوزه حملونقل ریلی، موضوع توسعه قطارهای حومهای بهعنوان یکی از راهبردهای کلیدی شبکه ریلی کشور مورد بحث و تأکید قرار گرفت.
مدیرعامل راهآهن در این نشست با اشاره به فشار روزافزون بر جادههای منتهی به کلانشهرها و رشد تقاضای سفرهای کوتاه گفت: «توسعه قطارهای حومهای میتواند نقشی مؤثر در کاهش ترافیک شهری، پیشگیری از تصادفات جادهای و بهینهسازی مصرف سوخت داشته باشد.»
وی همچنین بر لزوم مشارکت بیشتر بخش خصوصی، برنامهریزی هدفمند و تقویت زیرساختهای ریلی شهری و بینشهری تأکید کرد و افزود: «راهآهن جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری گسترده با سرمایهگذاران در راستای توسعه ناوگان، افزایش بهرهوری خطوط و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل ریلی است.»
در این نشست، حاضران ضمن بررسی چالشها و فرصتهای موجود در مسیر راهاندازی قطارهای حومهای، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای نیمهتمام و ایجاد شرایط حمایتی برای سرمایهگذاران تاکید کردند.
به گفته مدیران راهآهن، آینده جابهجایی مسافران در کلانشهرها بدون نقش پررنگ قطارهای حومهای قابل تصور نیست.