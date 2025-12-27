پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب بدون مجوز قانونی در شهرستان کرمان خبر داد.
وی گفت: در پی اجرای طرح مستمر گشت و کنترل عرصههای منابع طبیعی، مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان کرمان با همکاری یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان، یک دستگاه کامیون حامل محموله چوب را که فاقد مجوز حمل و بهرهبرداری قانونی بود شناسایی و متوقف نمودند.
رحیمپور افزود: پس از بررسیهای انجام شده مشخص گردید چوبهای کشف شده بدون طی مراحل قانونی برداشت و حمل شدهاند.
وی اظهار داشت: محموله فوق ضبط و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کرمان، ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با عوامل قاچاق چوب و محصولات فرعی جنگلی و مرتعی گفت: هرگونه بهرهبرداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع و حمل چوب تنها با مجوز رسمی صادره از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان مجاز است و در صورت تخلف، با متخلفان برابر مقررات برخورد قاطع خواهد شد.
وی در پایان از هم استانیهای طبیعت دوست درخواست نمود تا در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی، حریق، چرای غیر مجاز، برداشت محصولات فرعی جنگل و مرتع یا حمل چوب موضوع را از طریق سامانههای امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ که به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی است اطلاع دهند.