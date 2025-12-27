پخش زنده
بیست و چهارمین جشنواره فیلم داکا در کشور بنگلادش با نمایش چند فیلم ایرانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما، بیست و چهارمین جشنواره فیلم داکا از ۱۰ تا ۱۸ ژانویه (۲۰ تا ۲۸ دی) در بنگلادش برگزار و هدا مقدم منش عضو هیات داوری فیلمسازان زن و مهناز تافاقی، تهیه کننده ایرانی از داوران بخش سینمای معنویاند.
در این رویداد سینمایی، فیلمهای «زیبا صدایم کن» ساخته رسول صدر عاملی، «شوهر ستاره» به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد در اولین نمایش بین المللی و «ماهی در قلاب» ساخته محی الدین مظفر- محصول ایران و تاجیکستان در بخش مسابقه آسیایی؛ مستند بلند «مترسک» به کارگردانی هوشنگ اللهیاری و بابک بهداد به عنوان محصول اتریش و ایران، «رنگین کمان» ساخته صالح علوی زاده- محصول جمهوری چک و آلمان و «بدون من» به کارگردانی محمد اسدنیا در اولین نمایش جهانی در بخش سینمای جهان؛ «باغ کیانوش» ساخته رضا کشاورز حداد در بخش فیلمهای کودکان، «یویو» ساخته محمد رضا میقانی، «آب مطهر» به کارگردانی مشترک اسماعیل رمضانی و مرضیه بنی علی، «قوها ایستاده میمیرند» از موسی رضوی، «اتاق لباسهای کثیف» ساخته محمد حسین زحمتکش، «نایه آفتو» به کارگردانی علیرضا صادقی مقدم، «رودخانهها بر نمیگردند» ساخته امید شکریازی و «هجوم» به کارگردانی عرشیا زینعلی در بخش فیلمهای کوتاه جشنواره داکا به نمایش در خواهند آمد.