نماینده ولیفقیه در مازندران با قدردانی از مجاهدتهای یگان حفاظت هواپیمایی سپاه، امنیت پرواز را از موفقترین الگوهای عملکردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده و کارکنان یگان حفاظت هواپیمایی سپاه مستقر در فرودگاه شهدای ساری با آیتالله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولیفقیه در مازندران دیدار و گفتوگو کردند.
نماینده ولیفقیه در مازندران در این دیدار با تأکید بر اهمیت امنیت پرواز، گفت: امروز اگر مسافران در خطوط هوایی کشور با اطمینان خاطر سفر میکنند، این امنیت پایدار مرهون هوشیاری، تعهد و مجاهدتهای شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت هواپیمایی سپاه است.
آیتالله محمدی لائینی با بیان اینکه امنیت پرواز یکی از درخشانترین الگوهای موفقیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انجام مأموریتهای خطیر خود به شمار میرود، افزود: سپاه در این حوزه کارنامهای قابل افتخار و اطمینانبخش از خود به یادگار گذاشته است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت پرواز تصریح کرد: بیش از ۷۰ شهید والامقام و همچنین جانبازان معزز این عرصه، سند افتخار و مظلومیت مجاهدانی هستند که برای حفظ امنیت مردم جانفشانی کردند.
نماینده ولیفقیه در مازندران ایمان و سلامت اخلاقی را از ارکان اصلی موفقیت نیروهای امنیتی دانست و گفت: در مسیر انجام مأموریتها، ایمان و عقیده نقش نخست را ایفا میکند و سلامت اخلاقی ضامن تداوم توفیقات شماست.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت هوشیاری دائمی خاطرنشان کرد: نباید هیچگاه تصور شود شرایط همواره عادی است؛ بلکه نیروهای یگان حفاظت باید همواره در حالت آمادهباش کامل برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی باشند.
وی آموزش مستمر و بهروزرسانی مهارتهای دفاعی را ضروری دانست و افزود: ارتقای دانش و مهارتهای تخصصی از الزامات مأموریتهای حساس یگان حفاظت هواپیمایی سپاه است.
نماینده ولیفقیه در مازندران در پایان با قدردانی از تلاشهای خاموش این نیروها گفت: بسیاری از تهدیدها و توطئهها به همت شما در نطفه خفه میشود و مردم ایران اسلامی، هرچند از جزئیات مطلع نباشند، همواره قدردان و دعاگوی شما هستند.