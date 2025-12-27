پخش زنده
معاون وزیر کشاورزی تأمین نهادههای دامی بهعنوان پایه اصلی تولید محصولات پروتئینی کشور را نیازمند رویکردی برنامهمحور، مرحلهبندیشده و مبتنی بر واقعیتهای ارزی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فتحی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع ارزی در این حوزه تأکید کرد: نوسانات ارزی و محدودیتهای موجود در تخصیص ارز، برنامهریزی واردات نهادهها را تحت تأثیر قرار میدهد و هرگونه ناپایداری در این بخش، بهسرعت خود را در افزایش هزینه تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان میدهد.
وی اظهار کرد: برآورد دقیق نیاز ارزی نهادههای دامی بر اساس برنامه تولید دام و طیور کشور، میتواند پیشبینیپذیری لازم را برای فعالان بازار ایجاد کند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: این فرایند میتواند ثبات را به بازار نهادهها بازگرداند و پایداری تولید را تضمین کند و هدفمند شدن حمایتها و تقویت زیرساختهای اطلاعاتی، اثربخشی سیاستها را افزایش میدهد و هزینههای جانبی را کاهش خواهد داد.
وی گفت: اتصال سامانههای اطلاعاتی موجود، استفاده از دادههای واقعی تولید و مصرف و بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای تخصصی در نظارت میدانی، روند توزیع نهادهها را شفافتر و کارآمدتر خواهد کرد.
فتحی با تشریح سیاستهای میانمدت وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه تولید داخلی نهادههای اساسی، ارتقای بهرهوری کشت محصولات علوفهای و دانهای و حمایت از صنایع خوراک دام، مسیر کاهش وابستگی به واردات است و نیازمند همافزایی سیاستهای تولیدی، اقتصادی و سرمایهگذاری است.
وی همچنین تجربیات موفق جهانی در استفاده از نهادههای جایگزین نظیر کنجالههای غیرسویهای، ضایعات فرآوریشده، جلبکها و حشرات خوراکی را نمونههایی دانست که ضمن حفظ کیفیت تولید، فشار ارزی را کاهش دادهاند.
اکبر فتحی نقش شرکتهای دانشبنیان را در این مسیر تعیینکننده دانست و تأکید کرد: این مجموعهها میتوانند با فناوریهای نوین، خوراکهای جایگزین مبتنی بر منابع داخلی، پروتئینهای نوظهور، افزودنیهای بهبوددهنده و فرمولاسیونهای اقتصادی ارائه دهند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: حل مسائل نهادههای دامی نیازمند اجرای برنامهای اصولی، شفاف و قابل پایش است که هم اقتضائات تولید و هم واقعیتهای اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و با چنین رویکردی، زنجیره تأمین نهادههای دامی کشور ساماندهی خواهد شد.