تیم فوتبال بانوان فولاد خوزستان به مرحله پلی آف لیگ دسته یک فوتبال کشور صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیم فوتبال بانوان فولاد خوزستان در دیداری حساس و خانگی به مصاف تیم وارش رفت که پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

با این تساوی، وارش به عنوان تیم اول و فولاد خوزستان به عنوان تیم دوم گروه دوم رقابت‌های لیگ دسته یک، جواز حضور در مرحله پلی‌آف را کسب کردند.

بانوان فولاد خوزستان برای رسیدن به لیگ برتر باید از سد تیم استقلال تهران عبور کنند.