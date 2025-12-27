استاندار گیلان گفت: شهدا با نثار جان خود، عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی را تضمین کردند و یاد و نام آنان همواره در تاریخ این سرزمین زنده خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس به همراه سعید رحمت زاده نماینده شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان، با حضور در منزل پدری شهید والامقام امیرحسام جوینده، با پدر و مادر مکرمه این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار گیلان در این دیدار، ضمن ابراز همدردی با خانواده معزز شهید، شهادت این مرزبان رشید را به پدر و مادر، خانواده، همرزمانش در فراجا و مردم شهیدپرور ایران اسلامی، به ویژه اهالی قدرشناس شهرستان صومعه سرا تسلیت گفت.

هادی حق‌شناس با تجلیل از مقام شامخ شهدا، امنیت و آرامش امروز کشور را مرهون ایثار، فداکاری و جانفشانی شهیدان دانست و افزود: شهدا با نثار جان خود، عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی را تضمین کردند و یاد و نام آنان همواره در تاریخ این سرزمین زنده خواهد ماند.

وی صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا را الگویی برای جامعه عنوان کرد و افزود: خدمت به خانواده‌های شهدا، کمترین وظیفه مسئولان در قبال این اسوه‌های ایثار و فداکاری است.

شهید امیر حسام جوینده هنگام انجام وظیفه و صیانت از امنیت و تمامیت ارضی، به همراه ۳ نفر از نیرو‌های مرزبانی در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه، به درج رفیع شهادت نائل آمد.

استاندار گیلان همچنین با حضور در منزل مادر شهید جاویدالاثر ایرج صفری‌پور، با این خانواده معظم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار گیلان در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، به ویژه خانواده‌های شهدای جاویدالاثر را ستود و گفت: خانواده‌های معظم شهدا، سرمایه‌های معنوی کشور هستند و ایستادگی و ایمان آن ها، مایه عزت و اقتدار نظام اسلامی است.

شهید جاویدالاثر ایرج صفری‌پور در سال ۱۳۶۷ در راه دفاع از میهن اسلامی به مقام شامخ شهادت نائل آمد و تاکنون پیکر مطهر وی به وطن بازنگشته است.