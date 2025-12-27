رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: باید با تمرکز بر رسالت اصلی سازمان که ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور و انجام مأموریت‌های آموزشی و پرورشی است، اهتمام بیشتری داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده با تأکید بر ماهیت خدمت‌رسانی مجموعه، اظهار کرد: ما در قامت یک مجموعه دولتی، خدمت‌گزار مردم هستیم و باید در چارچوب وظایف خود خدمت رسانی لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به لزوم انسجام و یکپارچگی درون‌سازمانی افزود: انتظار دارم با وحدت و اتحاد در تمام حوزه‌های سازمان، یک صدای واحد از مجموعه مدارس غیردولتی شنیده شود تا دیگران هنگام تعامل با این سازمان، آن را مجموعه‌ای منسجم، یکدست و همراه ببینند که پیگیر امور آموزشی و پرورشی است و می‌تواند به سایر بخش‌های وزارت آموزش و پرورش نیز کمک‌کننده باشد.

وی با اشاره به اینکه زمان و منابع محدود است، اظهار کرد: باید با تمرکز بر رسالت اصلی سازمان که ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور و انجام ماموریت‌های آموزشی و پرورشی است، اهتمام بیشتری داشته باشیم.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به ارزیابی‌های مثبت صورت گرفته از سازمان، اظهار کرد: گزارش‌ها و ارزیابی‌های شفاف حاکی از آن است که مجموعه‌ای پویا، منعطف، در حال رشد و خلاق داریم که با نگاهی جمعی و متحد در حال انجام ریل‌گذاری‌های مناسب برای مدارس غیردولتی، مراکز وابسته و حوزه مشارکت‌های مردمی است و لذا انتظار داریم همه در این مسیر نقش و مسئولیت خود را به درستی ایفا کنند.

محمودزاده با اشاره به مسئولیت شرعی و اجتماعی کارکنان، تأکید کرد: نیازی به تأکیدات مکرر برای انجام وظیفه نیست. ما مسئول و در حقیقت خادم مردم هستیم. باید پاسخگوی مراجعه‌کنندگان باشیم تا هم رضایت خداوند را کسب کنیم و هم رضایت مردم عزیز ایران اسلامی را که منتظر خدمات شایسته ما هستند، جلب نماییم.

وی با بیان اینکه ماندگاری افراد در گرو دو ویژگی است، گفت: از کسانی که در تاریخ ماندگار شده‌اند، به خاطر صداقت در کار و انجام وظیفه برای رضای خدا یاد می‌شود. این دو مقوله را در مسیر مأموریت خود قرار دهید. به یاد داشته باشید که امروز در کجا و با چه مسئولیتی ایستاده‌اید و شایسته آن برای مردمی که منتظر ما هستند، خدمت کنید.