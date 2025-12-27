به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگ کننده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: جشنواره حضرت علی اکبر هر ساله در ۹ محور مختلف برگزار می‌شود و در این رویداد، نفرات برتر پس از ارزیابی‌های جامع، مشخص و به جشنواره سراسری حضرت علی اکبر در ستاد کل نیروهای مسلح اعزام می‌شوند

سرهنگ مرادی زاده افزود:امسال این جشنواره با شعار "سرباز وطن، اقتدار میهن، مهارت آموزی و تولید ملی" در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اهداف متعددی که در این جشنواره دنبال می‌شود، بیان کرد: "نامگذاری این جشنواره به نام حضرت علی اکبر، نشان‌دهنده ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان و عملکردشان به ویژه در واقعه عاشورا است، که در راستای دفاع از حق، ایثار و از خودگذشتگی، و همچنین ولایت‌مداری و ولایت‌محوری قرار دارد.

وی به اهمیت نقش سربازان در این راستا اشاره و تصریح کرد که سربازان باید در این زمینه به تحقیق و پژوهش بپردازند.

مرادی‌زاده افزود: "شهید قاسم سلیمانی که جایگاه والایی در میان مردم دارند، در وصیت‌نامه خود تأکید کردند که روی سنگ قبرشان نوشته شود 'سرباز قاسم سلیمانی' این نشان‌دهنده ارزش و مقام والای سربازی است و این جشنواره فرصتی است تا سربازان با شناخت این جایگاه بزرگ، به ترویج و ادامه راه ایثار و فداکاری بپردازند.