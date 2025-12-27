اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار نارنجی از بارش باران و برف ،رعد و برق و وزش باد شدید برای مناطق شمالی،غربی فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اداره کل هواشناسی فارس اعلام کرد : از امروز تا دوشنبه هشتم دی بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید برای مناطق شمالی، غربی فارس پیش بینی و هشدار نارنجی صادر شده است.

در این اطلاعیه آمده است: از امروز شنبه ۶ دی مناطق شمال استان به‌ویژه شهرستان سپیدان و غرب اقلید و فردا یکشنبه ۷ دی نیمه شمالی و غربی استان به‌ویژه شهرستان‌های اقلید، سپیدان، نورآباد ممسنی، کازرون، کوه‌چنار، رستم، بوانات، پاسارگاد، مرودشت، خرم‌بید، مناطق غربی شهرستان‌های شیراز و آباده شاهد فعالیت سامانه بارشی هستند.

همچنین دوشنبه ۸هشتم دی مناطق شمال فارس شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل در مناطق شمالی استان به‌ویژه آزادراه شیراز-اصفهان، لغزندگی جاده‌ها، یخ‌زدگی سطح جاده و احتمال انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر، آب‌گرفتگی معابر، صاعقه، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، احتمال خسارت به سازه‌های موقت از مخاطرات این رخداد طبیعی است.

اداره کل هواشناسی فارس در این اطلاعیه پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، توقف نکردن و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های تفریحی طبیعت‌گردی و ورزشی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها را توصیه کرده است.

همچنین هواشناسی بر آمادگی واحدهای راهداری برای برف‌روبی و رسیدگی به جاده های مناطق سردسیر، آمادگی شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر شهری، کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی تاکید کرده است.

بعد از عبور سامانه بارشی دمای هوا هم کاهش می یابد.