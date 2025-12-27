به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ هادی رضازاده: در مجموع صندوق کارآفرینی امید امسال ۵۱۲ فقره وام شامل وام‌های اشتغال، ضروری و سایر موارد را پرداخت کرده که از این میان ۴۱۰ مورد منجر به ایجاد شغل شده است.

وی افزود: این میزان تسهیلات در حوزه‌های اقتصادی و کشاورزی، صنعت، خدمات و پروژه‌های رفاهی ارائه شده است.

رضازاده تصریح کرد: این تسهیلات بخش قابل توجهی از پروژه‌های کوچک و متوسط استان را شامل شده و با حمایت صندوق، طرح‌هایی مانند گلخانه، بوم گردی، مجتمع‌های بین‌راهی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و پروژه‌های دانش بنیان عملیاتی شده است.