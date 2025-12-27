پخش زنده
رویداد کاروان زندگی دختران مددجوی کمیته امداد استان با رویکرد انتخاب صحیح در ازدواج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام استان، با تاکید بر نقش آموزشهای پیشگیرانه در تحکیم بنیان خانواده گفت: این برنامه با هدف آگاهسازی، آموزش مهارتهای زندگی و به ویژه مهارتهای انتخاب صحیح در ازدواج، برای هزار نفر از دختران مددجوی زیر پوشش در گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال از سراسر استان طراحی و اجرا شد.
کریم زارع افزود:توانمندسازی فکری و مهارتی دختران مددجو برای انتخاب صحیح در ازدواج، یکی از مهمترین رویکردهای فرهنگی کمیته امداد در مسیر آیندهسازی جامعه است.
وی با اشاره ارائه آموزشهای کاربردی و مناسب با نیازهای نسل جوان در این رویداد ادامه داد: شرکتکنندگان در این همایش، در قالب کارگاههای تخصصی و آموزشی، با موضوعاتی از جمله اصلاح سبک زندگی، تقویت انسجام اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده مبتنی بر آموزههای اصیل اسلامی آشنا شدند.
زارع گفت: برنامه کاروان زندگی یک اقدام مقطعی نیست و در سال جاری، آموزشهای مشابه در استان اجرا شده که تاکنون ۲۷ هزار و ۷۹۲ نفر از دختران مددجوی زیر پوشش از این آموزشها بهرهمند شدهاند.