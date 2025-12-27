برای نخستین بار در کشور، فصل اول رویداد روایت‌محور «انرژینو» با عنوان «رویش» در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: این رویداد، روایتی از شش‌ماه تلاش و تجربه فعالان زیست‌بوم انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی پس از آغاز پویش انرژینو است و به ارائه دستاورد‌ها و اقدامات مردم در بخش‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های پاک می‌پردازد.

احسان گرایلی افزود: هدف اصلی این فصل انرژینو که ۱۱ دی‌ماه با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران ملی و استانی برگزار می‌شود، نمایش تصویری واقعی از امکان‌پذیری مردمی و اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر است.

او ادامه داد: پویش «انرژینو» از اوایل امسال و همزمان با تشکیل ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در خراسان رضوی آغاز شده و با هدف تقویت شبکه ارتباطی فعالان این حوزه و تسهیل همکاری‌های جدید شکل گرفته است.

«انرژینو» بستری مناسب برای تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انتقال تجربه‌های موفق و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعت، کشاورزی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.