به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وصول چند فقره پرونده برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با همکاری مأموران کلانتری ۱۱ و پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهمان را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک دستگاه اسکیمر مورد استفاده در جرائم اینترنتی، ۸ دستگاه گوشی تلفن همراه به‌کاررفته در ارتکاب جرم و تعداد ۶۰ عدد کارت بانکی متعلق به مالباختگان کشف شد.

سرهنگ بردیا با اشاره به تحت تعقیب بودن کلاهبرداران دستگیرشده در مراجع قضائی سایر استان‌های کشور تصریح کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.