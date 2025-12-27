پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان دزفول از دستگیری یک باند ۳ نفره حرفهای کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از دستگاه اسکیمر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وصول چند فقره پرونده برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب شهروندان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با همکاری مأموران کلانتری ۱۱ و پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهمان را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، یک دستگاه اسکیمر مورد استفاده در جرائم اینترنتی، ۸ دستگاه گوشی تلفن همراه بهکاررفته در ارتکاب جرم و تعداد ۶۰ عدد کارت بانکی متعلق به مالباختگان کشف شد.
سرهنگ بردیا با اشاره به تحت تعقیب بودن کلاهبرداران دستگیرشده در مراجع قضائی سایر استانهای کشور تصریح کرد: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.