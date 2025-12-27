پخش زنده
امروز: -
رئیس حفاظت محیط زیست فیروزکوه از توزیع علوفه خشک در پناهگاه حیات وحش کاوه دِه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت : با توجه به بارش برف و برودت هوا در مناطق کوهستانی و پیشگیری از کمبود منابع غذایی برای حیات وحش ، دوستداران طبیعت و محیط بانان شهرستان به صورت دوره ای در پناهگاه کاوه ده این شهرستان علوفه خشک توزیع میکنند.
وی با اشاره به این که در شرایط سخت آب و هوایی وحوش به جوامع انسانی خصوصاً روستاها بیشتر نزدیک میشوند و احتمال سوء استفاده متخلفین شکار و صید وجود دارد از مردم خواست تا در صورت مشاهده موارد در این زمینه به نزدیکترین پاسگاه محیط بانی اطلاع داده یا با شماره تلفن ۷۶۴۴۲۱۲۵ تماس بگیرند.