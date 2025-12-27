به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:بارش باران از ۲۵ تا ۲۹ آذر ۱۲ هزار میلیارد ریال به راه‌های اصلی و فرعی استان، ۲۷ میلیارد ریال به شبکه توزیع برق، ۳۰۰ میلیارد ریال به حریم و بستر رودخانه‌ها و تاسیسات منطقه و خطوط انتقال آب و فاضلاب، ۲۰۰ میلیارد ریال به معابر شهری و ۴۱۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی (خسارت به ۴۰ رشته قنات و تلف شدن ۴۷ رس دام سبک) خسارت وارد کرد.

آخوندی افزود: در مجموع خسارت ناشی از بارندگیدر این مدت ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآرود شده است.

وی گفت: همچنین عملیات راهداری با مشارکت ۱۹۵ نفر و ۶۰۱۴ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین در این مدت انجام شد که طی آن ۶۶۰ کیلومتر برفروبی و ۴۰۰ تن شن و نمک مصرف شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی افزود: همچنین ۴۶ عملیات هلال احمر با مشارکت ۱۰۵ نفر در قالب ۴۶ تیم هلال احمر در این بازه زمانی انجام که منجر به تخلیه آب منازل ۱۶ واحد، امدادرسانی به ۸۳ خانوار، امدادرسانی به ۳۱۱ حادثه دیده توزیع اقلام اساسی از جمله پتو، پلاستیک، چادر، موکت، کلمن و بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته، اسکان اضطراری ۲۹ نفر، رهاسازی شش خودرو و توزیع ۲۱۹ بسته اقلام زیستی شد.

آخوندی گفت: بیشترین بارندگی در این بازه از باقران با ۱۱۳ و طارق نهبندان با ۱۰۶ میلیمتر گزارش شد.

وی گفت: همچنین بارندگی‌ها باعث آبگیری ۱۳ میلیون متر مکعبی سازه‌های آبخیزداری و ۲ میلیون متر مکعبی سدهای استان شد