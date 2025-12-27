اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از اواخر یکشنبه تا اواسط دوشنبه در اغلب مناطق و راه‌های مواصلاتی استان ، در این زمینه هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

محمد سبزه زاری افزود : این پدیده موجب کاهش دید افقی، افزایش رطوبت، مه و اختلال در مسافرت‌های صبحگاهی و شامگاهی می شود.

وی توصیه کرد : احتیاط در تردد و رانندگی، تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه در نظر گرفته شود.