پخش زنده
امروز: -
هشتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت «آفتاب» در اصفهان امروز با اجرای ۶ تئاتر آغاز شد.
در نخستین روز جشنواره آفتاب، تئاتر «آرش» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر هرندی زاده از اصفهان، تئاتر «آن شب ستاره بارید» با نویسندگی حسن دولت آبادی و کارگردانی هدیه نوروزی از اصفهان، تئاتر «پیرزن و کدوی سحر آمیز» با نویسندگی و کارگردانی اعظم دلداده از قم، تئاتر «حواست زیرپات باشه» با نویسندگی و کارگردانی افشین قاسمی از البرز، تئاتر «در کوچه خوشبختی» با نویسندگی و کارگردانی یاسمین پیداودی از البرز و تئاتر «من آدم نیستم» با نویسندگی سید مهرداد کاووسی حسینی و کارگردانی یلدا فاطمی از تهران نمایش داده میشود.
اجرای این تئاترها در دو بازه زمانی صبح و بعد از ظهر و از ساعت ۹ تا ۱۲ در صبح و ۱۵ تا ۱۸ در سالنهای اصلی، پلاتو و محوطه تالار هنر ا برقرار است.