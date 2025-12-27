پخش زنده
با رونمایی از کتاب فرهنگ مردم شهر نیکآباد نخستین تکنگاری جامع فرهنگ مردم نیکآباد جرقویه به سرانجام رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، در آیین رونمایی از این کتاب به اهمیت پژوهشهای میدانی اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه در یک سال گذشته موفق به انتشار ۴۳ عنوان کتاب شده است و این آثار به عنوان مبنای تحقیقات دقیق مردمشناسی در سطح کشور مورد استفاده قرار میگیرند.
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه گویش نیکآباد و چند غذای محلی جرقویه به ثبت ملی رسیدهاند افزود: با توجه به تنش آبی، ظرفیتهای فرهنگی فرصتی برای توسعه گردشگری و جایگزینی برای صنایع و کشاورزی است.
کتاب فرهنگ مردم شهر نیک آباد در ۴۰۰ صفحه حاصل تلاش گروهی مژگان مشیری، محمد طاووسی و گیتی دشتکی است که آن را نشر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به چاپ رسانده است.