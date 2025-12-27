ورود سامانه بارشی به خراسان جنوبی، اواخر امشب

ورود سامانه بارشی به خراسان جنوبی، اواخر امشب

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، با ورود سامانه بارشی جدید از اواخر وقت امشب تا چهارشنبه رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی در این مدت قابل پیش بینی است.

زارعی افزود: اوج فعالیت سامانه بارشی را برای دوشنبه انتظار داریم که در برخی نقاط بخش مرکزی، شمال غرب و جنوب استان سبب ایجاد روان آب هم خواهد شد و با ریزش هوای سرد و کاهش دما، روز سه‌شنبه بارش برف هم در ارتفاعات دور از انتظار نیست.

وی گفت: به لحاظ دمایی تا صبح دوشنبه روند تغییرات دمایی افزایشی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان همچنین افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای ۵ درجه زیر صفر سردترین و دهسلم و بندان با ۱۹ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شده‌اند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۵ و ۱ درجه سلسیوس ثبت شده است.