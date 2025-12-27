پخش زنده
وضعیت آلودگی هوا در شهرستان لامِرد قرمز و شاخص کیفیت هوا به ۱۵۹ رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده، شاخص کیفیت هوا AQI در شهرستان لامِرد به عدد ۱۵۹ رسیده و این شهرستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار گرفته است.
افزایش آلایندگی هوا در لامِرد میتواند سلامت شهروندان، بهویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی را با خطر مواجه کند و توصیه میشود افراد از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
این در حالی است که در برخی استانها و شهرستانهای کشور از جمله یزد، البرز و تهران که شاخص آلودگی هوا به وضعیت قرمز رسیده، به منظور حفظ سلامت دانشآموزان، مدارس بهصورت غیرحضوری برگزار شده ، اما امروز آموزش در مراکز آموزشی شهرستان لامردحضوری است.