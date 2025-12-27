به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از بررسی‌های فنی و تجمیع دلایل حاصله در صحنه جرم و وجود آثار و ادله لازم به جای مانده از سارقان، هویت متهمان محرز و آنان را تحت تعقیب قرار دادند.

سرهنگ خوشناموند در ادامه بیان داشت: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ویژه و ضربتی ۵ نفر از سارقان حرفه‌ای را طی عملیاتی منسجم در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: پس از انتقال متهمان به مقر انتظامی و در تحقیقات تکمیلی پلیس، سارقان صراحتا به ۱۶ فقره سرقت شامل: ۸ فقره سرقت تلفن همراه، ۲ فقره سرقت مشاعات، ۲ فقره سرقت منزل، ۲ فقره سرقت کابل برق و ۲ فقره سرقت اماکن و موتورسیکلت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از صدور قرار بازداشت جهت تحقیقات بیشتر و دستگیری همدستان احتمالی و مالخران اموال مسروقه تحت نظر پلیس آگاهی قرار گرفتند.