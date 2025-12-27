پخش زنده
به گفته مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هوشمندسازی مرکز تماس ۱۴۷۰، گامی بلند با هدف تحول دیجیتال خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری مردم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا سلطانی با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای راهبرد کلان مجموعه در زمینه بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی انجام شده است،گفت: هدف نهایی تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات قضایی و خدمات حقوقی، افزایش دقت پاسخگویی و کاهش زمان انتظار است.
سلطانی، مراحل انجام شده در طرح هوشمندسازی را به شرح زیر برشمرد:
گام اول: اجرای طرح پایلوت (آزمایشی)
در این مرحله، ۴۰ پرسش متداول که از تحلیل تماسهای ورودی به مرکز ۱۴۷۰ استخراج شده بود، به همراه پاسخهای دقیق و رسمی مربوطه، در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی بارگذاری شد؛ این گام به منظور آزمایش صحت عملکرد و آموزش اولیه سیستم انجام گرفت.
گام دوم: توسعه دامنه دانش هوش مصنوعی
پس از موفقیت در مرحله آزمایشی، در مرحله دوم، حجم دادههای آموزشی شبکه به طور چشمگیری افزایش یافت؛ در این گام، ۳۴۰ پرسش محاورهای که عمدتاً مربوط به سوالات اولیه و پرتکرار کاربران است، تهیه و برای بارگذاری در هوش مصنوعی ارائه گردید؛ هدف از این اقدام، غنیسازی بانک اطلاعاتی سیستم و رسیدن به دقیقترین پاسخ ممکن به زبان ساده و قابل درک برای مراجعان عنوان شده است.
سلطانی با اشاره به پویایی و تداوم این طرح تصریح کرد: این فرآیند، پایانپذیر نیست؛ ما به طور مستمر در حال گردآوری پرسشهای جدید از تعاملات کاربران با سیستم و تحلیل تماسهای مرکز هستیم. در مراحل بعدی، با ورود این دادههای جدید به چرخه آموزش هوش مصنوعی، بار اطلاعرسانی به کاربران با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.
مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: هوشمندسازی مرکز تماس ۱۴۷۰، گامی بلند در راستای تحول دیجیتال خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری مردم است. این شبکه هوشمند بهتدریج و با یادگیری مستمر، توانایی پاسخگویی به سوالات پیچیدهتر را نیز کسب خواهد کرد و پشتیبانی کارشناسان انسانی همواره برای موارد خاص و تخصصی وجود دارد.