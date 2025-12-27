به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در تالار صادراتی ۴۵۳ هزار و ۳۸۱ تن محصول شامل ۲۳۵ هزار و ۱۰۰ تن سیمان، ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تن کلینکر، ۶۴ هزار و ۱۸۱ تن قیر، ۱۰ هزار تن فولاد، ۱۰ هزار تن آهن اسنفجی و ۲۰۰ تن عایق رطوبتی روی میز فروش می‌رود.

تالار صنعتی نیز در روز جاری میزبان عرضه ۱۸۶ هزار و ۵۱۷ تن محصول است. قرار است در این تالار ۱۸۶ هزار و ۱۶۷ تن فولاد و ۳۵۰ تن سیم و مفتول مسی عرضه شود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۱۹ تن محصول شامل ۵ هزار و ۳۱۵ تن مواد شیمیایی، ۴ هزار و ۵۵۴ تن مواد پلیمری و ۸۵۰ تن قیر روی میز فروش می‌رود.

تالار فرعی میزبان عرضه ۶ هزار و ۹۲۲ تن ضایعات، مواد پلیمری و شیمیایی است.

در تالار حراج باز هم قرار است ۵۷۷ تن مواد پلیمری و شیمیایی عرضه شود.