پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای عمرانی تاکید کرد و گفت: تلاش برای رفع مشکلات زیرساختی در محلات محروم و جابهجایی ساکنان پهنههای خطر در اولویت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید از برخی طرحهای عمرانی شهر اهواز با اشاره به ناراحتی به حق مردم درباره توسعه زیرساختها بیان کرد: متاسفانه در سنوات گذشته در برخی محلات شهرهای حوزه انتخابیه، کمکاری شده است.
وی با بیان اینکه موضوع محلات واقع در پهنههای خطر مانند محله منبع آب اهواز که در گذشته به دلیل رانش کوه، عزیزانمان را از دست دادیم از اولویتهای کاری بوده است افزود: در مجلس یازدهم تلاش کردیم با تغییر رویههای گذشته، زمینه اجرای طرح جابهجایی ساکنین محله منبع آب، نزدیک به شهر اهواز را فراهم کنیم.
نماینده اهواز در مجلس، طرح یکهزارو ۶۸۰ واحدی برای جابهجایی ساکنان پهنه خطر منبع آب را نمونهای از این اقدامات خواند و افزود: انتظار داریم اینگونه طرحها هرچه سریعتر به پایان برسد.
یوسفی با اشاره به اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته تصریح کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری، شهرداری و با اختصاص اعتبارات ملی و استانی موفق شدیم بیش از ۳۰۰ هزار مترمربع فقط در محله مهدیس اهواز آسفالتریزی انجام دهیم همچنین در محلاتی مانند گلدشت، ملاشیه، منبع آب، پردیس و نیز در شهرهایی مانند کوت عبداله و حمیدیه بخشی از معابر آسفالت شده است.
وی تاکید کرد: اگرچه این اقدامات صورت گرفته، اما هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و باید تلاشها ادامه یابد.
این نماینده مجلس، پیگیری قانونی و تخصیص اعتبار را وظیفه مجلس و کارهای اجرا را بر عهده دولت دانست و از زحمات مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و همکارانش در دولتهای گذشته و حال تقدیر کرد.
یوسفی گفت: امیدوارم با تعیین زمانبندی اجرایی، تاخیرهای پیش آمده جبران و این موضوعات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.