مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: در حال حاضر۱۲ هزار نفر در استان به صورت افتخاری همیار طبیعت هستند که در قالب تشکل‌های اجتماعی دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، دهیاران، شورا‌ها و گروه‌های زیست محیطی ساماندهی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بهزاد شریفی‌پور اظهار کرد: طرح همیاران طبیعت در سال ۱۳۷۷ تهیه و در سال ۱۳۸۶ به استان‌ها ابلاغ و ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ با تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر اولویت فرهنگ‌سازی در مدارس، جذب دانش‌آموزان و معلمان علاقمند در حفاظت از منابع طبیعی شروع شد.

وی افزود: همیاران طبیعت (بهره برداران، مجریان، سمن‌ها، طلاب و روحانیون، دانشجویان، اساتید دانشگاه، معلمان، دانش آموزان) برای حفظ و حراست از عرصه‌های طبیعی به سازمان منابع طبیعی کمک می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان اضافه کرد: همیاران طبیعت در سه سطح، مروّج دانش آموزی، مروّج افتخاری و محافظ افتخاری تقسیم و برای آنان کارت صادر می‌شود که بر این اساس کارت‌های رده نخست مختص دانش‌آموزان، رده دوم برای دهیاران، شوراها، دانشجویان، اساتید، طلاب و تمام دوستداران منابع طبیعی و رده سوم برای اقشار جامعه به ویژه مجریان و بهره‌برداران با عنوان محافظان افتخاری است.

شریفی‌پور یادآور شد: همیاران طبیعت در زمینه فعالیت‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی درباره آتش‌سوزی، قطع درختان و تخریب جنگل‌ها و مراتع، کار‌های لجستیکی و حتی خدمات بهداشتی و درمانی، همراه و همیار منابع‌طبیعی هستند.

وی ادامه داد: همیاران طبیعتی که دوره آموزشی اطفای حریق و امداد و نجات را بگذرانند، گواهینامه دریافت می‌کنند که در صورت آسیب دیدن از حوادث مرتبط با حفظ منابع طبیعی شامل جلوگیری از تخریب و تصرف و قطع درختان، اطفای حریق و دیگر حوادث، مشمول بیمه حوادث می‌شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: علاقمندان به منابع طبیعی می‌توانند برای دریافت کارت همیار طبیعت در سامانه Hamyaran Tabiat.frw.ir ثبت‌نام و کارت شناسایی دریافت کنند.

شریفی‌پور افزود: همکاری بهره‌برداران و دانش‌آموختگان منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست و دیگر اقشار راهکار مناسبی برای پیشبرد اهداف منابع طبیعی و آبخیزداری در حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.