مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: گازرسانی به ۲ هزار و ۵۸۰ روستای استان انجام شده و ۵۵ روستا نیز در دست اقدام است.

گازرسانی به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ روستا در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیهان ساکی پور با اشاره به گازرسانی به ۲ هزار و ۵۸۰ روستای استان، اظهار داشت: گازرسانی به ۵۵ روستای دیگر در حال انجام است.

وی به اعمال تغییر تعرفه گازرسانی از مهرماه ۱۴۰۴ برای بخش خانگی و صنایع، افزود: نزدیک به ۹۸ درصد از مشترکین خانگی در خوزستان کم مصرف و یا با مصرف متوسط هستند.

ساکی پور با تاکید بر اهمیت مصرف بهینه گاز، تصریح کرد: استفاده از لباس گرم در منزل، تنطیم دمای منزل بر روی ۲۰ درجه، تنظیم دمای آبگرمکن بین ۳۰ تا ۴۰ درجه، استفاده از دستگاه‌های گازسوز با برچسب انرژی الف، راهکار‌های صرفه جویی در مصرف گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان در تشریح سایر اقدامات شرکت گاز استان، بیان داشت: طرح ملی همیار گاز برای دانش آموزان و معلمان پایه‌های چهارم تا ششم ابتدایی با هدف فرهنگ سازی استفاده ایمن و بهینه گاز طبیعی، در حال اجرا است و جوایز ارزنده‌ای برای شرکت کنندگان این طرح پیش بینی شده است.

به گفته ساکی پور؛ از ابتدای امسال تا کنون ۴۳ حادثه ناشی از گاز طبیعی در استان رخ داده است که منجر به ۵۵ مصدوم و ۱۱ فوتی بوده است.

وی تاکید کرد: سامانه تلفن گویای شرکت گاز ۱۵۹۴ و شبانه روزی ۱۹۴ آماده ارائه خدمات گازرسانی به مشترکین گاز خوزستان است.