اعضای بدن زوج بواناتی که بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده بودند، با رضایت فرزندان و اعضای خانواده به بیماران نیازمند اهدا شد.

قربانیان گازگرفتگی به ۳۰۰ بیمار، امید به زندگی بخشیدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته پزشکان، دریچه قلب، قرنیه چشم، تاندون دست و پا، مغز استخوان اهدایی هر دو متوفی می‌تواند نجات بخش ۳۰۰ بیمار نیازمند باشد.

صبح دوشنبه ۱ دی ماه، اورژانس شهرستان بوانات در جریان گازگرفتگی مرگباری در سوریان بوانات قرار گرفت، که پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که متوفیان که زن و شوهر جوانی بودند بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.