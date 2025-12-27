به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها دومین آیین تجلیل از پژوهشگران برتر در علوم معارف اسلامی را با هدف ترویج کاوش و پژوهش‌های کاربردی در این حوزه برگزار کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام عبدالحمید خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر اهمیت پژوهش‌های معارفی در ارتقای بینش و تفکر دینی دانشجویان، استادان این حوزه را به حل مسائل دانشی و ذهنی مبتلابه جامعه دعوت کرد.

وی با اشاره به برخی چالش‌های دانشی در جامعه، از جمله مباحث مربوط به وجوب یا توصیه‌ای بودن حجاب، این موضوعات را نشانه‌ی آسیب‌های فکری دانست و تأکید کرد که برای رفع این آسیب‌ها باید از مسیر پژوهش‌های علمی و منسجم حرکت کرد.

خسروپناه با بیان اینکه تفاوت نگاه بینشی و دانشی در انجام پژوهش‌ها تعیین‌کننده است، افزود: در هر پژوهش باید زاویه‌ی پرداخت، مسئله و هدف مشخص باشد و داده‌های تحلیل‌شده به مرحله‌ی تصمیم‌سازی منجر شود. وی اجرای طرح «نشان دانشگاه» را گامی در این مسیر دانست و ابراز امیدواری کرد که با رونمایی از این طرح، دانشگاه‌ها بتوانند بر اساس ظرفیت‌های خود به ارائه‌ی راه‌حل‌های علمی و عملی برای رفع مشکلات بپردازند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین خاطرنشان کرد: اگر این طرح در چارچوب مأموریت‌های دانشگاه‌ها پیش برود و استادان معارف اسلامی فعالانه وارد عرصه‌ی پژوهش‌های علمی و کاربردی شوند، نتایج این تلاش‌ها می‌تواند به سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور منتقل شود.

در پایان این مراسم، از چند عنوان کتاب تازه‌منتشرشده در حوزه‌ی معارف اسلامی نیز رونمایی شد.