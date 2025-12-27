پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از اختصاص ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای چندین طرح آبیاری، نصب تجهیزات ضد تگرگ، لولهگذاری و بازسازی جادههای بین مزارع در منطقه لاهرود مشگینشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیحسین احدیعالی اظهار کرد: این طرحها با هدف توسعه پایدار کشاورزی، بهبود مدیریت منابع آبی و ارتقای زیرساختهای عمرانی در منطقه لاهرود اجرا میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح لولهگذاری در سه روستای داشکسن، بابیان و قوزلوی مشگینشهر افزود: عملیات اجرایی این طرحها با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال به زودی آغاز میشود.
احدی عالی از بازسازی و تعریض ۴۵ کیلومتر جاده بین مزارع در لاهرود خبر داد و گفت: اعتبار لازم برای اجرای این طرحها اختصاص یافته و عملیات آن هم در دست اجرا است.
وی با اشاره به احداث ساختمان اداری شهر لاهرود ادامه داد: با تأمین اعتبار لازم، عملیات اجرایی این طرح نیز در آینده آغاز خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به اختصاص ۲۱ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح آبیاری کمفشار روستای انار مشگینشهر اشاره کرد و گفت: قرارداد این طرح با پیمانکار منعقد شده و به زودی عملیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد.
وی همچنین در زمینه بازیابی قنات روستای میرعلیلو مشگینشهر با اعتباری بالغ بر هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی افزود: عملیات مرمت این قنات در آینده نزدیک شروع میشود.
احدی عالی اظهار کرد: چهار دستگاه سامانه ضد تگرگ با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار خریداری شده که به زودی نصب و در فازهای بعدی دستگاههای دیگری نیز به این شبکه اضافه خواهد شد.