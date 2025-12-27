رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۹ درصد اعتبارات استانی تملک دارایی‌ و سرمایه‌ای تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدرضا وحیدی در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به استان کرمان ابلاغ شده که حدود ۳۹ درصد اعتبارات استانی آن تخصیص یافته است.

وی افزود: در بخش اعتبارات سه درصد نفت و گاز ۴۳.۱ درصد، اعتبارات متوازن استان ۱۳.۶ درصد، اعتبارات مرتبط با ورزش ۴۰ درصد و اعتبارات منتقل‌شده از ملی به استانی ۳۱ درصد تخصیص یافته و حقوق دولتی نیز به‌طور کامل یعنی ۱۰۰ درصد به استان ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به استفاده از اوراق مرابحه گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای استان اخذ شده که ۱۵۶۸ میلیارد تومان آن نقد و به دستگاه‌های اجرایی تخصیص داده شده و مابقی نیز در حال پیگیری برای اجرای پروژه‌هاست.

وی از پرداخت کامل مطالبات بازنشستگان خبر داد و گفت: پاداش پایان خدمت تمامی بازنشستگان سال گذشته که پیش‌تر ۵۰ درصد آن پرداخت شده بود، اکنون به‌طور کامل ابلاغ و ۱۰۰ درصد پرداخت خواهد شد.