به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه بازدید میدانی از اراضی ۱ هزار و ۲۰۰ قطعه‌ای تعاونی‌های گروه ملی گفت: این بازدید به دنبال حضور اعضای تعاونی‌های سه‌گانه در تالار صدای مردم و مطرح‌شدن موضوع این زمین‌ها انجام شد.

وی افزود: امروز مدیران بخش‌های مختلف حضور داشتند تا بازدید میدانی انجام شود. مستندات ارائه شده نیز از سوی تعاونی‌ها کافی به نظر می‌رسد. با سازمان ملی زمین و مسکن نیز صحبت شده و نیاز به انجام برخی استعلام‌های نهایی است.

وی تأکید کرد: این استعلام‌ها در هفته جاری انجام خواهد شد و پس از آن برای شرکت در جلسه هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به تهران خواهیم رفت. ان‌شاءالله این کار قطعی شود و مشکلی که سال‌های سال به تأخیر افتاده بود، حل شود.