استاندار خوزستان با تأکید بر رفع کامل بلاتکلیفی ۵۲ هکتار اراضی تعاونیهای گروه ملی، پیگیریهای نهایی برای حل این معضل دیرینه را در دستور کار قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده در حاشیه بازدید میدانی از اراضی ۱ هزار و ۲۰۰ قطعهای تعاونیهای گروه ملی گفت: این بازدید به دنبال حضور اعضای تعاونیهای سهگانه در تالار صدای مردم و مطرحشدن موضوع این زمینها انجام شد.
وی افزود: امروز مدیران بخشهای مختلف حضور داشتند تا بازدید میدانی انجام شود. مستندات ارائه شده نیز از سوی تعاونیها کافی به نظر میرسد. با سازمان ملی زمین و مسکن نیز صحبت شده و نیاز به انجام برخی استعلامهای نهایی است.
وی تأکید کرد: این استعلامها در هفته جاری انجام خواهد شد و پس از آن برای شرکت در جلسه هیئتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن به تهران خواهیم رفت. انشاءالله این کار قطعی شود و مشکلی که سالهای سال به تأخیر افتاده بود، حل شود.