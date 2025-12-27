به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران در نشست هم‌اندیشی تخصصی اعضای هیأت علمی دانشگاه با دکتر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی را از اولویت‌های راهبردی دانشگاه مازندران برشمرد.

رئیس دانشگاه مازندران در این نشست که در سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت و دستاوردهای دانشگاه گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار دانشجو در ۱۳ دانشکده و تقریباً در تمامی رشته‌های دانشگاهی شامل فنی و مهندسی، علوم انسانی، حقوق، تربیت بدنی، هنر و معماری، علوم دریایی و دیگر رشته‌ها مشغول تحصیل هستند و ۴۸۰ عضو هیأت علمی مسئولیت آموزش و تربیت این دانشجویان را بر عهده دارند.

وی با اشاره به برنامه‌های دانشگاه برای ارتقای کیفیت آموزشی افزود: دانشگاه باید در مسیر توسعه منابع و سرمایه انسانی حرکت کند و در این راستا، ارتقای کیفیت آموزش، بهبود جایگاه در نظام‌های رتبه‌بندی، توسعه فضایی، ارتباط مؤثر با صنعت، اشتغال‌زایی و حرکت به سمت دانشگاه مأموریت‌گرا از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

نماینده وزیر علوم در استان مازندران با اشاره به جایگاه دانشگاه مازندران در نظام‌های رتبه‌بندی اظهار داشت: با وجود برخی مشکلات زیرساختی در توسعه فضایی، بهره‌مندی از اعضای هیأت علمی برجسته از نقاط قوت دانشگاه است و با وجود جدایی دو دانشکده کشاورزی و فنی بابل، دانشگاه مازندران همچنان از رتبه مناسبی برخوردار است.

صالحی عمران با اشاره به فعالیت رشته‌های مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی در دانشگاه تصریح کرد: در دو دانشکده گردشگری و هنر و معماری، حدود ۸۱۱ دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌هایی نظیر باستان‌شناسی، گردشگری، تاریخ، صنایع دستی، پژوهش هنر و سایر گرایش‌ها مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۷ رشته در مقطع کارشناسی، ۱۰ گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و ۴ رشته و گرایش در مقطع دکتری در دانشگاه مازندران فعال است.

رئیس دانشگاه مازندران با تأکید بر رویکرد هدفمند دانشگاه خاطرنشان کرد: بر اساس سند آمایش سرزمینی، گردشگری و میراث فرهنگی از اولویت‌های اصلی دانشگاه مازندران محسوب می‌شود و در کنار آن، با توجه به ظرفیت‌های دریای خزر، دانشکده علوم دریایی و محیطی نیز می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه ایفا کند که نیازمند حمایت و تقویت بیشتر است.

وی در پایان با اشاره به محدودیت‌های بودجه دولتی گفت: با توجه به کمبود اعتبارات، در صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند توسعه فضاهای ورزشی، تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، دانشگاه مازندران از این مشارکت‌ها استقبال می‌کند.