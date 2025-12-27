پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: کیفیتبخشی و هویتبخشی در طراحی و احداث فضاهای آموزشی با بهرهگیری از الگوهای نوین مهندسی و با محوریت ترویج فرهنگ و اقلیم ایرانی ـ اسلامی باید بهطور جدی دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا خان محمدی در گردهمایی مدیران منطقهای منطقه ۵ نوسازی مدارس کشور، هدف اصلی از برگزاری این نشست را ایجاد همافزایی میان استانها، تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت فنی پروژههای آموزشی عنوان کرد و گفت: این شورا میتواند نقش مؤثری در انتقال تجربیات، توجه به بوم مناطق و نگاه آیندهمحور در توسعه فضاهای آموزشی ایفا کند.
وی با تأکید بر اهمیت هماندیشی، افزود: کیفیتبخشی و هویتبخشی در طراحی و احداث فضاهای آموزشی با بهرهگیری از الگوهای نوین مهندسی و با محوریت ترویج فرهنگ و اقلیم ایرانی ـ اسلامی باید بهطور جدی دنبال شود.
وی با اشاره به نقش روحیه جهادی در تحقق اهداف سازمانی تصریح کرد: دستیابی به اهداف نوسازی مدارس تنها با همت، انگیزه و روحیه جهادی امکانپذیر است. ما به دنبال آن هستیم که با هماهنگی میان دستگاهها، رفاه و فضای آموزشی مناسبتری برای دانشآموزان فراهم کنیم.
در ادامه حسینپور مدیرکل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی هم ضمن قدردانی از برگزاری این گردهمایی، بر اهمیت اشتراک تجربیات استانها تأکید کرد و گفت: با این همافزایی، نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف شناسایی و در مسیر رفع آنها گام برداشته خواهد شد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین از فراهم شدن شرایط مناسب در حوزه مولدسازی در خراسان رضوی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری آموزشوپرورش استان، این اقدامات به نتایج مطلوبی برسد.
حسینپور در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل گروه جهادی سازندگان مدارس در خراسان رضوی خبر داد و گفت: این گروه در مناطق محروم و صعبالعبور که امکان ساخت مدرسه بسیار دشوار است، اقدام به احداث فضاهای آموزشی کرده و تاکنون ۴ مدرسه در روستاهای صعبالعبور دومز احداث کرده و ساخت ۵ مدرسه دیگر را در سطح استان در دست اقدام دارد.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت صنعتیسازی مدارس خاطرنشان کرد: برای بهبود عملکرد در دنیای نوین، باید از روشهای نوین و صنعتی در ساخت مدارس بهره بگیریم.