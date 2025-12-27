پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری گفت: احتساب اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صرفا با دریافت صورتحساب الکترونیکی امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گنجی با اشاره به اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی ، سامانه مودیان و حذف صورتحسابهای کاغذی از اول دیماه ۱۴۰۴، گفت: از این تاریخ، خریداران و فعالان اقتصادی در صورت دریافت نکردن صورتحساب الکترونیکی، از احتساب اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای خود محروم خواهند شد.
وی از تمامی مودیان و فعالان اقتصادی استان خواست هرچه سریعتر نسبت به استفاده کامل از سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی اقدام کنند تا از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ در محاسبات مالیاتی با مشکل مواجه نشوند.