به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، گنجی با اشاره به اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی ، سامانه مودیان و حذف صورت‌حساب‌های کاغذی از اول دی‌ماه ۱۴۰۴، گفت: از این تاریخ، خریداران و فعالان اقتصادی در صورت دریافت نکردن صورتحساب الکترونیکی، از احتساب اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خرید‌های خود محروم خواهند شد.

وی از تمامی مودیان و فعالان اقتصادی استان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به استفاده کامل از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اقدام کنند تا از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ در محاسبات مالیاتی با مشکل مواجه نشوند.