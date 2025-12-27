ایران و جمهوری آذربایجان با هدف کاهش تجمع ناوگان و تسهیل صادرات و ترانزیت، بر افزایش تردد روزانه کامیون‌ها از مرز آستارا به ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه به تفاهم رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: بر اساس تماس تلفنی وزیر راه و شهرسازی به ‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران با طرف آذربایجانی و اعزام هیئت‌هایی از تهران و باکو به مرز آستارا، تفاهم لازم برای افزایش تردد روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ دستگاه کامیون از دو سوی مرز حاصل شد.

هدایتی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی آستارا افزود: طی سال‌های گذشته، وزارت راه و شهرسازی سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این منطقه انجام داده که از جمله آن‌ها می‌توان به احداث پل دوم ایران و آذربایجان، توسعه پس‌کرانه مرزی و راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی مجازی اشاره کرد. مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی همچنین تأکید کرد که آمارها حاکی از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تردد سالانه ناوگان ترانزیتی از پایانه مرزی آستارا در سال‌های اخیر است.