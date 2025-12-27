۴۷ دستگاه دوربین ثبت تخلف عبور و مرور در جاده‌های استان همدان در حال نصب و راه اندازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان با بیان اینکه هم اینک ۱۰۳ دستگاه دوربین، در حال ثبت تخلفات عبور و مرور هستند گفت: ۱۵۹ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۸۷۶ پلاک توسط این دوربین‌ها در هشت ماهه امسال خوانده شده که برای یک و نیم میلیون دستگاه خودرو، تخلف ثبت شده است.

حمید پرورشی خرم درباره دوربین‌های نظارت تصویری نیز افزود: ۳۴ دستگاه دوربین فعال به ویژه در گردنه‌های اسدآباد و چهاردولی وجود دارد.

او تاکید کرد: همچنین ۹ دستگاه دوربین جدید در تونل تویسرکان، پارک فناوری، گردنه حیران قهاوند و دیگر نقاط در حال راه اندازی است و بروز رسانی و جایگزینی ۱۱ دوربین فرسوده انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان با بیان اینکه ۹۸ دستگاه سامانه تردد شمار در جاده‌های استان وجود دارد گفت: ۳۶ میلیون و ۱۲۴ هزار تردد بین استانی هشت ماهه امسال توسط این سامانه‌ها ثبت شده است.

پرورشی خرم افزود: طول راه‌های استان ۲.۴ راه‌های کشور است در حالیکه هشت ماهه سال جاری همدان ۳.۳ درصد تردد‌های کشور را به خود اختصاص داده است.

او تاکید کرد: چهار دستگاه سامانه توزین در حال حرکت (wim) هشت ماهه سالجاری بیش از ۱۵ میلیون ۸۹۷ هزار تردد را ثبت کردند که از این میزان تعداد تخلف‌ها مربوط به ۲۴۳ هزار خودرو بوده است.