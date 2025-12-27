به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست برنامه ریزی و هم افزایی برگزاری اجلاسیه شهدای حقوقدانان آذربایجان غربی با حضور معاونان قضایی دادگستری استان، مدیران بنیاد شهید ادارات تابعه و نهاد‌های مرتبط در سالن امامت دادگستری برگزار شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان در این جلسه گفت: بزرگداشت و نگه داشتن یاد و خاطره شهداء به ویژه شهدای حقوقدانان سرافرازی که جان خود را در مسیر تحقق عدالت و صیانت از آرمان‌های انقلاب مقدس اسلامی فدا نموده‌اند وظیفه ملی، دینی و سازمانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدپور ادامه داد: ستاد برگزاری اجلاسیه شهدای حقوقدانان در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهداء و تکریم و تعظیم مقام شامخ مجاهدان عرصه قانون و قضاء در نظر دارد برای چندمین سال اجلاسیه شهدای حقوقدانان را با محوریت شهید کاظمی که از قضات دادگستری استان بودند و در دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند برگزار کند.

وی افزود: با عنایت به ضرورت استفاده از کلیه ظرفیت‌های اجرایی و فکری استان و لزوم هم افزایی و یکپارچگی برنامه‌ها برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و موثر این رویداد مهم فرهنگی و ارزشی این جلسه برای استماع نقطه نظرات و هماهنگی‌های لازم تشکیل شده تا به مانند همیشه از نظرات سازنده اعضاء بهره برد.



شهید روحانی «قاسم کاظمی» ازشهدای جامعه حقوقدانان استان است که در سال ۱۳۶۶ در عملیات کربلای ۵ به درجه رفیع شهادت رسیده است.