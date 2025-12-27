در بازدید رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از موزه هنر‌های اسلامی کوالالامپور، یک اثر نفیس خوشنویسی به عنوان هدیه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موزه هنر‌های اسلامی کوالالامپور اهدا شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، حجت‌الاسلام محمد مهدی ایمانی‌پور در بازدید از موزه هنر‌های اسلامی کوالالامپور که با استقبال مسئولان موزه همراه بود، یک اثر نفیس خوشنویسی شامل گزیده‌ای از مثنوی معنوی، نگاشته دکتر اکرمی را به عنوان هدیه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موزه هنر‌های اسلامی کوالالامپور اهدا کرد.

وی این بازدید را فرصتی مناسب برای گسترش همکاری‌های موزه‌ای دانست و گفت: ظرفیت خوبی برای تبادل آثار هنرمندان ایران و مالزی وجود دارد و اهدای این اثر هنری در راستای ترویج فرهنگ و هنر اسلامی ـ ایرانی و گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان ایران و مالزی انجام شد.

موزه هنر‌های اسلامی کوالالامپور به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین موزه‌های هنر اسلامی در جنوب شرق آسیا، مجموعه‌ای ارزشمند از آثار هنری و تاریخی جهان اسلام را در خود جای داده است.