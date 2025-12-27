پخش زنده
امروز: -
مقاله کارکنان معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان در کنفرانس بینالمللی مهندسی و معماری مونیخ پذیرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مقالهای با عنوان «نگرشی به فرآیند طرح و اجرای پل متحرک سد سلولی بالادست رودخانه بهمنشیر» توسط آقایان دکتر منصوریکیا، مهندس طالبی و خانم دکتر آبرومند در سومین کنفرانس بینالمللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در مونیخ آلمان ارائه و مورد پذیرش قرار گرفت.
این کنفرانس در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) در سالن همایشهای بینالمللی ICM مونیخ برگزار شد و با هدف معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در حوزههای عمران، معماری، شهرسازی، مصالح ساختمانی و محیط زیست، همچنین تبادل تجربیات میان نخبگان، اساتید دانشگاهی و متخصصان از سراسر جهان شکل گرفت.
مقاله ارائهشده به بررسی فرآیند طراحی و اجرای نخستین پل متحرک ایران، واقع در خرمشهر و در بالادست رودخانه بهمنشیر، میپردازد و از جنبههای علمی و اجرایی مورد توجه داوران کنفرانس قرار گرفت.
این رویداد بینالمللی بستری برای معرفی تحقیقات روز جهان، ارائه روشها و فرآیندهای نوین بهبود و افزایش کارایی، و بررسی چالشهای علمی و اجرایی در سطوح محلی تا بینالمللی فراهم کرد.