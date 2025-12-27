چهارمین دوره جام باشگاه‌های کشور شورین‌کمپو کای‌کان کاراته ایران به میزبانی خانه شورین‌کمپو در شهرستان پاکدشت برگزار و برترین تیم‌ها در دو بخش دختران و پسران معرفی شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش دختران، تیم «اسطوره» از مشهد عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد و جایزه نقدی ۱۵۰ میلیون ریالی این دوره را به دست آورد. تیم «پلیس» از قم در جایگاه دوم ایستاد و تیم «پرواز» از مشهد هم عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در ادامه این رقابت‌ها و در بخش پسران تیم «آکادمی خانلو» عنوان قهرمانی را کسب کرد. تیم «آکادمی پدرام» در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم‌های «آکادمی جباری» و «آکادمی گل‌وردی» مقام سوم مشترک را به دست آوردند.

این دوره از رقابت‌ها با حضور حدود ۷۰۰ کاراته‌کا در رده سنی کمتر از ۱۸ سال برگزار شد.

سیدمحمد صالحی، رئیس شورین‌کمپو کای‌کان کاراته ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به سطح فنی مسابقات اظهار کرد: «چهارمین دوره جام باشگاه‌های کشور با کیفیت فنی مطلوب و رقابت‌هایی بسیار نزدیک برگزار شد. نظم مسابقات، داوری دقیق و آمادگی بالای ورزشکاران نشان‌دهنده جایگاه تثبیت‌شده شورین‌کمپو کای‌کان در کاراته کشور است.»

وی در ادامه ضمن قدردانی از عوامل اجرایی افزود: «از اعضای هیأت‌رئیسه سبک، داوران، مربیان و تمامی دست‌اندرکارانی که با تلاش منسجم خود زمینه برگزاری منظم و شایسته این رقابت‌ها را فراهم کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.»