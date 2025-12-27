پخش زنده
حادثه تیراندازی سهوی در مراسم عروسی در یکی از روستاهای شهرستان اقلید که منجر به جان باختن مادر داماد شده بود با رضایت اولیای دم به صلح انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان اقلید، امام جمعه و بخشدار شهر سده، جمعی از معتمدین و ریشسفیدان محلی، اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای شهرک امام خمینی جلسه ای را با خانواده مقتول برگزار کردند .
در این نشست، ضمن تأکید مسئولان قضایی و محلی بر حرمت جان انسانها و لزوم پرهیز از سنتهای نادرست همچون تیراندازی در مراسمها، با تلاش معتمدین و بزرگان محلی و در فضایی سرشار از رأفت و گذشت، خانواده فرد فوتشده با اعلام رضایت، مسیر صلح و سازش را انتخاب کردند.
در پی حادثه تیراندازی سهوی در مراسم عروسی در یکی از روستاهای شهرستان اقلید مادر داماد بر اثر تیراندازی سهوی از سوی جوان ۲۵ ساله ای جان خود را از دست داده بود.