به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رای دعوی باشگاه چادر ملو به طرفیت باشگاه تراکتور به شرح زیر است:

در خصوص شکایت باشگاه چادر ملو اردکان علیه باشگاه تراکتور تبریز مبنی بر فحاشی و استفاده از الفاظ نامناسب و موهن در بازی مورخ ۱۴۰۴/۹/۸ از سوی تماشاگران منتسب به تیم میزبان و مسئولیت تضامنی باشگاه تراکتور با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه راجع به این قسمت از شکایت شاکی سابقاً به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۸ و بر اساس گزارش مقامات رسمی مسابقه از سوی کمیته انضباطی اتخاذ تصمیم به عمل آمده و موجبی جهت رسیدگی مجدد وجود ندارد، مستند به ماده ۲۵ مقررات انضباطی قرار توقیف رسیدگی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.