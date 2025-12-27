به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد و در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد، مه گرفتگی (بویژه از اواخر روز یکشنبه تا اواسط روز دوشنبه) و کاهش محسوس دما بعد از بارندگی خواهد شد.

بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه در نیمه شمالی و بخش‌های شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و بویژه ارتفاعات استان خواهد بود که سبب آبگرفتگی معابر شهری و طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز از اواخر وقت امروز تا اواسط وقت دوشنبه مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق است.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۲.۴ و ایذه و دهدز با دمای ۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۱ و کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد رسیده است.