پخش زنده
امروز: -
معاونین قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در دیدار هفتگی با بیش از ۱۰۰ نفر از مراجعین به دستگاه قضایی استان دیدارکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این دیدار که با هماهنگی دفتر ارتباطات مردمی دادگستری استان در راستای عمل به سیاست ارتباط بدون واسطه مسئولین دستگاه قضایی با مردم صورت گرفت، معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان با بیش از ۱۰۰ نفر از متقاضیان به صورت چهره به چهره دیدار و ضمن بررسی درخواستهای آنان در مورد هر یک دستورات لازم را صادر کردند.
ارتباط نزدیک و بی واسطه با مردم و مراجعین به دستگاه قضایی یکی از سیاستهای دادگستری استان است که در قالب دیدارهای مردمی سه شنبه هر هفته در مرکز استان با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی و دیدار با مراجعین در سفر به حوزههای قضایی و نیز در مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی از سوی مجموعه مدیریت استان پیگیری میگردد و هدف آن اطلاع از مشکلات و تدبیر و برنامه ریزی برای رفع آنهاست.