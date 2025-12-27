زنگ احیای دوچرخهسواری در یزد به صدا درآمد
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد: زنگ احیای دوچرخهسواری در یزد به صدا درآمده است و دوچرخهسواری در یزد میتواند در سطح جهانی مطرح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزیزد
، مصطفی زارعزاده در دیدار محمدحسین سنجیده رئیس هیات دوچرخه سواری استان یزد با وی اظهار کرد: ورزش دوچرخهسواری در استان یزد ظرفیت آن را دارد که در سطح کشور و حتی جهان مطرح شود.
وی افزود: این سازمان با تمام توان پای کار توسعه این ورزش است، اما تحقق این هدف مستلزم پرهیز از افراط و تفریط و رعایت چارچوبها، قوانین و سیاستهای کلان کشور است؛ موضوعی که نیازمند همکاری ورزشکاران، هیئت و علاقهمندان این رشته است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده این سازمان در حوزه تبلیغات و فرهنگسازی شهری گفت: برگزاری جلسات تخصصی برای تولید محتوای هدفمند، استفاده از ابزارهای تبلیغات شهری و برنامهریزی منسجم میتواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ دوچرخهسواری و نهادینهسازی آن در سبک زندگی شهروندان ایفا کند.